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Менеджер Кличко: Владимир хочет драться за титул чемпиона мира

Менеджер Кличко: Владимир хочет драться за титул чемпиона мира
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Том Леффлер, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко, подтвердил слухи о том, что украинец хочет вернуться на профессиональный ринг.

«Владимир – историческая фигура. Не хочется спекулировать на его имени, но, насколько я понимаю, он хочет драться за титул. Если кто-то и способен на это, так это Владимир. Каждый раз, когда я вижу его, он находится в потрясающей форме.

У него много великолепных вариантов. Реванши с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, бой с Дюбуа тоже отличный… Решение за Владимиром», — приводит слова Леффлера издание The Ring.

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