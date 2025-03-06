Экс-боец UFC объяснил, в каком случае состоится бой Перейра — Джонс

Бывший топовый боец UFC, выступавший в лёгком весе, а ныне комментатор и аналитик лиги Пол Фелдер объяснил, в каком случае состоится поединок между чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой и обладателем титула UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом.

«Сейчас, если Перейра одержит впечатляющую победу над Анкалаевым, то, как мне кажется, он возьмёт микрофон и скажет: «Я хочу сразиться с Джоном Джонсом». Если это произойдёт и ему удастся привлечь внимание людей, тогда, возможно, есть шанс [что мы увидим этот поединок]. Вы знаете, как работает UFC: они стремятся делать самые зрелищные и захватывающие бои. Если кажется, что все хотят увидеть именно такой поединок, то, возможно, так и будет», — приводит слова Фелдера портал MMAJunkie.

Напомним, бой между Перейрой и Анкалаевым состоится 9 марта на турнире UFC 313.