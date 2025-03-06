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Боксёра из Дагестана задержали по подозрению в хранении и употреблении наркотиков — Mash

Боксёра из Дагестана задержали по подозрению в хранении и употреблении наркотиков — Mash
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Непобеждённого российского боксёра дагестанского происхождения Рустама Исмаилова задержали в Москве сотрудники правоохранительных органов по подозрению в хранении и употреблении наркотических веществ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно имеющейся информации, боец посетил массажный салон, сотрудники которого обнаружили у него пакетик с неизвестным порошком белого цвета, после чего вызвали полицию. Вещество отправили на экспертизу, а Исмаилова отвезли в отделение для допроса.

Ранее стало известно, что другой боксёр был приговорён судом к 10 годам тюрьмы за наезд на 14-летнюю девочку в Норильске.

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