Боксёра из Дагестана задержали по подозрению в хранении и употреблении наркотиков — Mash

Непобеждённого российского боксёра дагестанского происхождения Рустама Исмаилова задержали в Москве сотрудники правоохранительных органов по подозрению в хранении и употреблении наркотических веществ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно имеющейся информации, боец посетил массажный салон, сотрудники которого обнаружили у него пакетик с неизвестным порошком белого цвета, после чего вызвали полицию. Вещество отправили на экспертизу, а Исмаилова отвезли в отделение для допроса.

Ранее стало известно, что другой боксёр был приговорён судом к 10 годам тюрьмы за наезд на 14-летнюю девочку в Норильске.