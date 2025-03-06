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Прогноз на бой Магомед Анкалаев — Алекс Перейра, 9 марта 2025

Ирина Алексеева дала прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры на UFC 313
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Российский боец UFC Ирина Алексеева дала прогноз на бой за звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе между соотечественником Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Их поединок станет главным событием турнира UFC 313, который пройдёт 9 марта.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Мне кажется, бой закончится нокаутом во втором или третьем раунде. Вот только не знаю, с чьей стороны. Не думаю, что в этом поединке мы увидим борьбу. Магомед в последних поединках принимал работу в стойке, потому что это более зрелищно. А насчёт того, что он принял бой во время Рамадана… Не знаю, правильно это или нет. Это решение бойца, его команды. Он уже много раз хотел драться за титул, ему не давали. И теперь он решил не упускать шанс, показал свой настоящий профессионализм», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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