Ирина Алексеева дала прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры на UFC 313

Российский боец UFC Ирина Алексеева дала прогноз на бой за звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе между соотечественником Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Их поединок станет главным событием турнира UFC 313, который пройдёт 9 марта.

«Мне кажется, бой закончится нокаутом во втором или третьем раунде. Вот только не знаю, с чьей стороны. Не думаю, что в этом поединке мы увидим борьбу. Магомед в последних поединках принимал работу в стойке, потому что это более зрелищно. А насчёт того, что он принял бой во время Рамадана… Не знаю, правильно это или нет. Это решение бойца, его команды. Он уже много раз хотел драться за титул, ему не давали. И теперь он решил не упускать шанс, показал свой настоящий профессионализм», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.