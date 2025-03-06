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Дэн Хукер: хочу подраться с Арманом Царукяном летом, ударю прямо ему в монобровь

Дэн Хукер: хочу подраться с Арманом Царукяном летом, ударю прямо ему в монобровь
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Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе Дэн Хукер заявил о желании подраться с бывшим претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Арманом Царукяном на Международной неделе боёв, которая традиционно проходит в конце июня каждого боя.

«Арман набросился на меня в X (ранее Twitter) на этой неделе. Хотя если вернёмся чуть назад во времени, то вспомните, как он подкрался к Нине Драме. Это выглядело странно. Многие не в курсе, что её оператор это также её муж. Чувак, ты думаешь, что раз твой отец богат, а ты боец UFC, то она переспит с тобой на глазах своего мужа?

Арман нереальный болван. Я бы хотел с ним подраться на Международной неделе боёв. Ударю его прямо в монобровь. Мы в курсе, что ты убираешь её воском. Дай ей зарасти, сынок», — приводит слова Хукера портал Bloody Elbow.

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