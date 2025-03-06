«В 90-е вам точно отсчитали бы нокдаун». Де ла Хойя раскритиковал бой Дэвиса и Роуча

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, американец Оскар де ла Хойя высказался о титульном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, состоявшемся на минувших выходных в Бруклине (США).

Напомним, в девятом раунде Дэвис встал на колено, однако рефери не засчитал нокдаун. Поединок завершился вничью.

«Если бы вы встали на колено в 1990-х или 2000-х, вам бы точно отсчитали нокдаун. Не знаю, что случилось с рефери. Почему он принял такое решение? В Нью-Йорке любят Танка… И дело не в том, пропустил ли Джервонта удар и был ли он потрясён. Просто есть правила», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу FightHype.com.