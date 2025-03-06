Рафаэль Физиев поделился ожиданиями от реванша с Гэтжи

Рейтинговый боец UFC в лёгком весе (до 70 кг) азербайджанец Рафаэль Физиев высказался о реванше с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Мне нравится Джастин, который идёт вперёд и устраивает хаос в клетке, мне это нравится, я ожидал этого в первом бою, я хотел войны, а он хотел победить. Но я бы хотел другого», — сказал Физиев на пресс-конференции.

Напомним, первый бой Гэтжи и Физиева прошёл на турнире UFC 286 в марте 2023 года и завершился победой американца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

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