WBA объявила решение насчёт будущего Александра Усика и Кубрата Пулева

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) объявила решение насчёт будущего бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, непобеждённого украинца Александра Усика и чемпиона лиги в тяжёлом весе болгарина Кубрата Пулева.

«Комитет WBA проанализировал текущее состояние супертяжёлого дивизиона, индивидуальную ситуацию украинского чемпиона и предоставил ему 24-месячный срок для проведения обязательной защиты титула, с намерением позволить бойцу встретиться с наиболее релевантными противниками в дивизионе.

Между тем, Пулев должен провести свой обязательный поединок против Фабио Уордли, текущего претендента номер один в рейтинге. Защиту обязательно нужно провести в период с 5 марта по 4 апреля 2025 года. Победитель этой встречи должен будет встретиться с Майклом Хантером в обязательной защите в течение следующих 120 дней после боя. Окончательный срок защиты — 25 октября 2025 года», — сказано в пресс-релизе организации.