Физиев отреагировал на переход Топурии в лёгкий вес UFC

Рейтинговый боец UFC в лёгком весе (до 70 кг) азербайджанец Рафаэль Физиев высказался о переходе в его дивизион бывшего обладателя титула в полулёгком весе (до 65 кг) грузина Илии Топурии.

«Наш дивизион самый опасный и конкурентный. Куда ни посмотри, везде опасные парни. И появление ещё одной звезды это очень хорошо. Возможный бой с Топурией? Когда встречаются два ударника хорошего уровня, это всегда интересно», – сказал Физиев на пресс-конференции.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.