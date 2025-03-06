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Магомед Анкалаев ответил, по-прежнему ли он хочет нокаутировать Алекса Перейру

Магомед Анкалаев ответил, по-прежнему ли он хочет нокаутировать Алекса Перейру
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев ответил, по-прежнему ли он хочет нокаутировать действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейру в поединке, который состоится 9 марта на турнире UFC 313.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Как только клетка закроется, я его прощупаю [чтобы понять — смогу нокаутировать или нет]. Мы знаем, что Алекс открытый боец, который бросается вперёд. И многие в курсе, что бывает, когда они идут на меня», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале Daniel Cormier.

Напомним, бой между Перейрой и Анкалаевым станет главным событием турнира.

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