Григорий Дрозд оценил шансы Анкалаева в бою с Перейрой

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд высказался о предстоящем бое за титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Так ли сложно представить, что Анкалаев переведёт Перейру в партер? Нет. Стал ли он бить слабее спустя восемь лет? Очевидно, что нет. Возможно ли, что Алекс не вырубится от ударов Магомеда? Конечно, возможно. Возможно, что Алекс Перейра жёстко попадет в стойке и бой закончится нокаутом? Да.

Но если Анкалаев доберётся до Перейры, переведёт его и включится так же, как в бою с Цельсо да Силвой – шансов у бразильца минимум. Этот бой очень захватывает, это будет война стилей, а от этого становится ещё интереснее!» — написал Дрозд в социальных сетях.

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Поединок Перейры и Анкалаева состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу.