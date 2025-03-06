Фото: Анкалаев и Перейра показали актуальную физическую форму перед боем на UFC 313

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев и его соперник по ближайшему поединку бразилец Алекс Перейра приняли участие в официальной фотосессии UFC. Спортсмены продемонстрировали свою актуальную физическую форму.

Фото: https://t.me/ufceurasia

Фото: https://t.me/ufceurasia

Напомним, бой между Анкалаевым и Перейрой состоится на турнире UFC 313. Их поединок станет главным событием спортивного мероприятие, которое запланировано на 9 марта.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 выиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде у американца Халила Раунтри.

Анкалаев и Физиев встретились перед UFC 313: