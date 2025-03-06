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Анкалаев — о бое с Перейрой: для победы хватит 50-60% того, что у меня есть

Анкалаев — о бое с Перейрой: для победы хватит 50-60% того, что у меня есть
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев заявил, что ему будет достаточно 50-60% того, что есть в его арсенале, для победы над действующим обладателем титула в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Выйду на бой и сделаю всё, что в моих силах, чтобы одержать эту победу: покажу весь свой арсенал, всё своё оружие, а именно мои удары, мою борьбу.

Честно говоря, я думаю, что 50-60% того, что у меня есть, достаточно, чтобы победить его», — приводит слова Анкалаева издание Sportsnet.

Поединок Анкалаева и Перейры возглавит турнир UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Ти-Мобайл Арене».

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