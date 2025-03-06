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Американский боец ММА: ненавижу дагестанцев, жду, что Перейра нокаутирует Анкалаева

Американский боец ММА: ненавижу дагестанцев, жду, что Перейра нокаутирует Анкалаева
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Американский боец смешанных единоборств и грэпплер Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Спортсмены встретятся на турнире UFC 313 в ночь на 9 марта мск.

«Алекс – зверь. Он один из самых сильных людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Так что я с нетерпением жду, что он скоро нокаутирует Анкалаева. Ненавижу дагестанцев, не всех, но многих, если честно. Алекс многому меня научил. Он просто невероятен, и я счастлив иметь возможность с ним тренироваться», — приводит слова Дэниса Bloody Elbow.

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