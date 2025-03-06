Магомед Анкалаев рассказал о своих ощущениях от предстоящего боя с Алексом Перейрой

Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев ответил на вопрос о своих ощущениях от предстоящего боя с действующим обладателем титула в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой. Поединок Анкалаева и Перейры возглавит кард турнира UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, США.

«Пока нет слов, чтобы описать это. Сейчас это заключительные шаги, последний обратный отсчёт. Мы ждём, когда заберёмся в клетку, закроем за собой дверь и устроим драку, и тогда мы будем знать, как это описать.

На данный момент осталась пара последних шагов, и мы почти у цели», — приводит слова Анкалаева издание Sportsnet.