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Магомед Анкалаев рассказал о своих ощущениях от предстоящего боя с Алексом Перейрой

Магомед Анкалаев рассказал о своих ощущениях от предстоящего боя с Алексом Перейрой
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев ответил на вопрос о своих ощущениях от предстоящего боя с действующим обладателем титула в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой. Поединок Анкалаева и Перейры возглавит кард турнира UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, США.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Пока нет слов, чтобы описать это. Сейчас это заключительные шаги, последний обратный отсчёт. Мы ждём, когда заберёмся в клетку, закроем за собой дверь и устроим драку, и тогда мы будем знать, как это описать.

На данный момент осталась пара последних шагов, и мы почти у цели», — приводит слова Анкалаева издание Sportsnet.

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