IBA анонсировала бой Сергея Ковалёва с немцем Артуром Манном

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв проведёт поединок с представителем Германии Артуром Манном. Об этом информирует пресс-служба IBA. Спортсмены сразятся 19 апреля.

Ковалёв в общей сложности за время профессиональной карьеры к настоящему моменту принял участие в 41 поединке, где одержал 35 побед, в том числе 29 – нокаутом, и потерпел пять поражений. Ещё один бой с его участием завершился вничью. Что касается Манна, то на его счету 22 победы, 13 из которых были добыты нокаутом, и четыре поражения.

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