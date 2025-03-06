Сергей Ковалёв заявил, что бой с Артуром Манном будет последним в его карьере

Российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях, трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв заявил, что поединок с представителем Германии Артуром Манном станет заключительным в его карьере, передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Ковалёв в общей сложности за время профессиональной карьеры к настоящему моменту принял участие в 41 поединке, где одержал 35 побед, в том числе 29 нокаутом, и потерпел пять поражений. Ещё один бой с его участием завершился вничью. Что касается Манна, то на его счету 22 победы, 13 из которых были добыты нокаутом, и четыре поражения.