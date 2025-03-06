Сергей Ковалёв объяснил, почему решил завершить карьеру

Прославленный российский боксёр Сергей Ковалёв дал комментарий по поводу решения завершить карьеру. Ранее именитый спортсмен признался, что последним его поединком станет противостояние с немцем Артуром Манном. Оно состоится 19 апреля.

«Решение родилось само по себе. Пояса чемпионского нет, а в таком случае интерес у боксёра минимальный. Кроме пояса, можно только поражение получить. В силу того, что бои у меня редко, промежутки большие, пояса нет… Мне 42 года, пора завершать, раз пошла такая история с боями», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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