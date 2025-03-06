«Будет много сюрпризов». Турки Аль аш-Шейх встретился с Шакилом О'Нилом

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Турки показал, как встретился с четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакилом О’Нилом.

«С моим братом, легендой Шакилом О'Нилом. В совместном будущем будет много сюрпризов», — подписал фото Аль аш-Шейх.

Фото: Из личного архива Турки Аль аш-Шейха

Ранее Аль аш-Шейх и президент UFC Дана Уайт объявили о создании боксёрского промоушена. Первое мероприятие организации состоится в 2026 году. Название лиги пока не разглашается.

Шакил О'Нил одним ударом ладони разбил экран в телестудии: