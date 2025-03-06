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Ковалёв: думаю, предложение от Даны Уайта уже не придёт. Мне 42 года

Ковалёв: думаю, предложение от Даны Уайта уже не придёт. Мне 42 года
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Российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях, трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв прокомментировал своё решение о завершении карьеры.

«Думаю, предложение от Даны Уайта мне не придёт, 42 года уже. Да и я уже напрыгался, хватит. Много времени было упущено из-за больших промежутков между боями. Жалко время, которое ушло просто так, хотя я мог побоксировать. За эти четыре года 10 боёв бы провёл с удовольствием, набоксировался, мне бы хватило. И оставил бы более жирный след в истории бокса. Наверное, Всевышнему виднее, он меня тут от чего-то уберёг. Я решил прощальный бой сделать, заключительный», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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