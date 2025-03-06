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Магомед Анкалаев: как только мы предлагали Алексу Перейре бой — они отказывались

Магомед Анкалаев: как только мы предлагали Алексу Перейре бой — они отказывались
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев в преддверии поединка с чемпионом в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой рассказал, как стороны стремились договориться о проведении боя.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Это было действительно неприятно, потому что каждый раз, когда мы просили о поединке, они говорили нам: «У него есть обязательства, другие дела», поэтому мы принимали других бойцов, и, как только мы соглашались, он появлялся и предлагал бой.

И в итоге это выглядело как: «Мы сами напросились на это, так почему же нам не дали такой возможности», — приводит слова Анкалаева Sportsnet.

Поединок Анкалаева и Перейры возглавит кард турнира UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, США.

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