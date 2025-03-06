Магомед Анкалаев: как только мы предлагали Алексу Перейре бой — они отказывались

Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев в преддверии поединка с чемпионом в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой рассказал, как стороны стремились договориться о проведении боя.

«Это было действительно неприятно, потому что каждый раз, когда мы просили о поединке, они говорили нам: «У него есть обязательства, другие дела», поэтому мы принимали других бойцов, и, как только мы соглашались, он появлялся и предлагал бой.

И в итоге это выглядело как: «Мы сами напросились на это, так почему же нам не дали такой возможности», — приводит слова Анкалаева Sportsnet.

Поединок Анкалаева и Перейры возглавит кард турнира UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, США.