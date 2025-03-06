Батыргазиев и Ромеро прошли процедуру взвешивания перед очным боем

Олимпийский чемпион 2020 года, временный чемпион мира по версии WBA во втором полулёгком весе и чемпион IBA в весе до 60 кг Альберт Батыргазиев и аргентинец Нери Ромеро приняли участие в официальной процедуре взвешивания перед очным поединком в Москве. Вес Батыргазиева составил 58,7 кг, в то время как Ромеро показал на весах 58,9 кг. Спортсмены сразятся 7 марта в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».

«У меня ощущения самые фантастические. Чувствую себя очень хорошо, готов показать зрелищный бой. Хочу поблагодарить соперника, что он приехал в нашу страну, не испугался. Ему моё уважение, и уже в пятницу мы с ним разделим ринг. У него 18 побед, это говорит о многом. Ромеро – хороший соперник, входит в топ-15 WBA, а туда слабые боксёры не попадают. Поэтому в поединке буду максимально сконцентрирован. Что могу пожелать Ромеро? Чтоб не зевал», — приводит слова Батыргазиева пресс-служба турнира.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами взвешивания участников турнира:

Шохаббос Шукуров (6-1, КО 2, Россия, 69,65 кг) – Амину Куаршие (6-0, КО 5, Гана, 67,65 кг);

Аршак Товмасян (Россия, 59,9 кг) — Абдували Бурибоев (11-0, КО 9, Узбекистан, 59 кг);

Чеэрав Ашалаев (Россия, 79,9 кг) – Юсуф Чангалаве (Танзания, 80 кг);

Вадим Туков (15-0, КО 6, Россия, 74,6 кг) – Адам Белалиа (9-0, КО 5, Швеция, 74,35 кг);

Рамазан Карнукаев (Россия, 102 кг) — Давлат Болтаев (4-0, КО 2, Таджикистан, 111 кг);

Главный кард:

Георгии Челохсаев (24-2-1, КО 16, Россия, 63,2 кг) – Павел Фёдоров (3-0, КО 1, Сербия, 63,35 кг);

Юрии Осипов (4-0, КО 3, Россия, 70,65 кг) — Рониэль Иглесиас (4-0, КО 3, Куба, 70,4 кг);

Альберт Батыргазиев (11-0, КО 8, Россия, 58,7 кг) — Нери Ромеро (18-0, КО 10, Аргентина, 58,9 кг).

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