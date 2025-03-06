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Фото: Физиев и Гэтжи показали актуальную физическую форму перед боем на UFC 313

Фото: Физиев и Гэтжи показали актуальную физическую форму перед боем на UFC 313
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Известный боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев, представляющий Азербайджан, и американец Джастин Гэтжи приняли участие в официальной фотосессии UFC перед очным поединком. Снимками поделилась пресс-служба промоушена Даны Уайта. Спортсмены показали актуальную физическую форму.

Фото: https://t.me/ufceurasia

Фото: https://t.me/ufceurasia

Напомним, Физиев и Гэтжи сразятся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США). Спортивное мероприятие состоится в ночь с 8 на 9 марта мск. Для бойцов это будет реванш. Их первый поединок состоялся на турнире UFC 286 в марте прошлого года и завершился победой американца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

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