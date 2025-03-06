Сен-Пьер отреагировал на встречу Джона Джонса с Арнольдом Шварценеггером

Прославленный канадский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер прокомментировал встречу нынешнего чемпиона промоушена Даны Уайта в тяжёлом весе Джона Джонса и знаменитого голливудского актёра и политика Арнольда Шварценеггера.

«Такую команду не победить. Джон Джонс и Терминатор», — написал Сен-Пьер в комментариях к снимку, которым поделился Джонс на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Джона Джонса

Ранее Сен-Пьер прокомментировал смерть трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Именитый российский спортсмен скончался 2 марта в возрасте 49 лет.

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