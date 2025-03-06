«Вы занимаетесь боксом, этого не избежать». Хейни проиграл суд Гарсии по делу об избиении

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни (31-0, 15 KO) проиграл суд звёздному мексиканскому боксёру Райану Гарсии по делу об избиении. В 12-страничном иске также Хейни требовал пересмотреть распределение гонораров, пытаясь объяснить, что понёс убытки в виде физической травмы, репутационного ущерба, который составил миллионы долларов, а также эмоционального и психического расстройства.

«Девин Хейни проиграл гражданское дело против Райана Гарсии после того, как сегодня пришёл в суд, чтобы официально подать 12-страничный иск о «нанесении побоев и телесных повреждений». Судья Генри Симпсон заявил: «Вы занимаетесь спортивными единоборствами. Телесных повреждений просто невозможно избежать», — говорится в статье издания TMZ Sports.

Поединок Гарсия — Хейни прошёл 21 апреля 2024 года. Гарсия одержал победу судейским решением.