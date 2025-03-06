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UFC 313 — пресс-конференция во сколько начало — прямая трансляция

UFC 313: пресс-конференция начнётся в 4.00 мск
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Пресс-конференция крупного номерного турнира Ultimate Fighting Championships (UFC) 313 состоится в ночь на 7 марта в 4.00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию события, которая будет доступна по ссылке ниже.

Текстовая онлайн-трансляции пресс-конференции UFC 311.

Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

Сам турнир пройдёт в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Ти-Мобайл Арене». Главным событием соревнования станет титульный бой в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и претендентом из России Магомедом Анкалаевым. Турнир стартует в 2:30 мск, начало главного боя — не ранее 8:00.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев
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