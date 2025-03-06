UFC 313: пресс-конференция начнётся в 4.00 мск

Пресс-конференция крупного номерного турнира Ultimate Fighting Championships (UFC) 313 состоится в ночь на 7 марта в 4.00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию события, которая будет доступна по ссылке ниже.

Текстовая онлайн-трансляции пресс-конференции UFC 311.

Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

Сам турнир пройдёт в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Ти-Мобайл Арене». Главным событием соревнования станет титульный бой в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и претендентом из России Магомедом Анкалаевым. Турнир стартует в 2:30 мск, начало главного боя — не ранее 8:00.