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Экс-боец UFC заявил, что ожидает от Джастина Гэтжи в бою с Рафаэлем Физиевым

Экс-боец UFC заявил, что ожидает от Джастина Гэтжи в бою с Рафаэлем Физиевым
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Бывший топовый боец UFC, выступавший в лёгком весе, а ныне комментатор и аналитик лиги Пол Фельдер высказался о поединке Джастина Гэтжи и Рафаэля Физиева, который пройдёт на турнире UFC 313.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Рафаэль Физиев

«Я слышал, как Джастин говорил, что он вроде как хочет снова стать немного более безрассудным и немного более сумасшедшим в октагоне. И это чертовски хорошая идея. Думаю, Джастин из тех парней, которые преуспевают в хаосе, он преуспевает даже в хаосе драки, и думаю, что он стал со временем немного более техничным.

И в том первом бою с Физиевым, я думаю, он уже пытался быть немного техничным. Думаю, если он выйдет на ринг и сделает бой немного более жестоким, то сможет составить серьёзную конкуренцию более техничному, на мой взгляд, Физиеву, особенно с точки зрения кикбоксинга.

Это то [безумие], что мы все хотим видеть в Джастине. Он никогда не стеснялся говорить: «Я здесь, чтобы хорошо провести время, я здесь ненадолго». И он такой парень. Думаю, что если он хочет показать настоящее насилие, на которое он способен, то это правильный подход. Я действительно думаю, что Джастин справится с этим снова, но при этом я действительно люблю Физиева», — приводит слова Фельдера издание MMAJunkie.

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