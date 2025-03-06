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Тони Беллью предсказал победителя в третьем бое Бивола и Бетербиева

Тони Беллью предсказал победителя в третьем бое Бивола и Бетербиева
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Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью высказал мнение, что Дмитрий Бивол одержит победу в третьем поединке с Артуром Бетербиевым. Напомним, в первом сильнее был Бетербиев, а в реванше верх взял Бивол. Третий бой пока не анонсирован.

«Реванш получился потрясающим. Просто невероятным. На самом деле я думал, что Дмитрий победил и в первом поединке. Но тот бой получился очень близким, так что я и не особо возражаю. Раз победу отдали Бетербиеву, то так и быть, я могу понять причину. Но во втором бою не было никаких разногласий. Это было ясно как божий день. Дмитрий победил во втором бою гораздо увереннее, чем Бетербиев – в первом. Полагаю, третий поединок пройдёт точно в таком же русле», — приводит слова Беллью CasinoBeats.

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