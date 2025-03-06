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Дерек Брансон показал фото с президентом UFC Даной Уайтом 15-летней давности

Дерек Брансон показал фото с президентом UFC Даной Уайтом 15-летней давности
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Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками архивной фотографией. Спортсмен показал снимок с президентом UFC Даной Уайтом.

«Дерек Брансон и фанат. 15 лет назад», — подписал фотографию Брансон.

Фото: Из личного архива Дерека Брансона

В общей сложности Брансон за время карьеры принял участие в 33 поединках, в которых одержал 24 победы и потерпел девять поражений.

Ранее Уайт вместе с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом объявили о создании боксёрского промоушена. Первое мероприятие организации состоится в 2026 году.

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