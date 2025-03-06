Диллон Дэнис рассказал о спарринге с Перейрой перед предстоящим боем с блогером KSI

Американский боец смешанных единоборств и грэпплер Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, рассказал о предстоящем поединке с блогером KSI и о спарринге с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

«Мне нравится быть в плотной борьбе, пытаться выбраться из захватов и наносить удары. Именно так мы с Перейрой проводили спарринги, если вы посмотрите видеозапись. Но эти парни (KSI и Логан Пол) не хотят вступать в настоящий бой. Они бегают по рингу и вокруг соперника, а KSI умеет только делать звёздные прыжки или ещё что-нибудь в этом роде.

Честно говоря, мне даже не нужно тренироваться для этого поединка с KSI. Я мог бы победить его дважды в воскресенье. С ним будет слишком легко. На самом деле мне всё равно. Сразу после него у меня бой с Тони Фергюсоном, который на самом деле был чемпионом UFC. (KSI) это просто разминка», — приводит слова Дэниса издание MMAJunkie.

Поединок Дэниса и KSI пройдёт 29 марта в Манчестере.