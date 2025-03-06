UFC объявил о дисквалификации бразильского бойца на год за допинг

Бразильский боец смешанных единоборств Маркос Рожерио де Лима дисквалифицирован за нарушение антидопинговой политики UFC. Об этом информирует пресс-служба промоушена.

Тест де Лимы, взятый у него 13 января 2025 года, дал положительный результат на наличие анастрозола, вещества, включённого в запрещённый список UFC. Сообщается, что спортсмен представил медицинские документы, которые подтверждают необходимость назначения анастрозола. Однако Маркос не проверил наличие запрещённого вещества в назначенном препарате и, таким образом, не уведомил лигу об этом.

Это уже второй случай, когда в организме бойца нашли анастрозол. Впервые запрещённое вещество в его пробе было обнаружено в 2017 году. Согласно антидопинговым правилам, дисквалификация де Лимы удваивается и будет составлять один год, поскольку это его второе нарушение. Боец отстранён от участия в соревнованиях начиная с 24 января 2025 года и сможет вернуться в октагон с 24 января 2026 года.

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