The Ring объявил о двух следующих боях Наои Иноуэ в 2025 году

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ до конца 2025 года проведёт по крайней мере два поединка. Об этом информирует The Ring.

По сведениям источника, 4 мая в Лас-Вегасе Наоя должен сразиться с мексиканцем Рамоном Карденасом. А 14 сентября в случае победы проведёт бой с представителем Узбекистана Муроджоном Ахмадалиевым в Токио.

Иноуэ в настоящий момент 31 год. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), а также абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионах.

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