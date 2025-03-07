Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

The Ring объявил о двух следующих боях Наои Иноуэ в 2025 году

The Ring объявил о двух следующих боях Наои Иноуэ в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ до конца 2025 года проведёт по крайней мере два поединка. Об этом информирует The Ring.

По сведениям источника, 4 мая в Лас-Вегасе Наоя должен сразиться с мексиканцем Рамоном Карденасом. А 14 сентября в случае победы проведёт бой с представителем Узбекистана Муроджоном Ахмадалиевым в Токио.

Иноуэ в настоящий момент 31 год. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), а также абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионах.

Материалы по теме
Джейк Пол вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых боксёров по итогу 2024 года — Sportico

Страшный Монстр из Японии. Каким был путь Иноуэ к величию:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android