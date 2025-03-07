Алекс Перейра высказался о предстоящем поединке бойца ММА Дэниса с блогером KSI

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о предстоящем боксёрском поединке представителя ММА и грэпплера Диллона Дэниса с блогером KSI. Перейра провёл спарринг с Дэнисом, который участвовал в тренировочном лагере Поатана.

«Думаю, у них выйдет хороший бой, это два громких имени для людей. Я тренировался с Дэнисом сегодня, и, очевидно, у него другой вес, другой рост, нежели у меня, и другой стиль, но он держится очень хорошо. Он тренируется с нами, так что я буду болеть за него. Не могу сказать ничего другого, но буду наблюдать за боем и надеюсь, что он победит», — приводит слова Перейры издание MMAJunkie.

Диллон Дэнис встретится с KSI 29 марта в Манчестере, Англия.

В ночь на 9 марта Перейра проведёт бой с Магомедом Анкалаевым. Их поединок возглавит кард UFC 313.