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Алекс Перейра ответил на вопрос о сложности Магомеда Анкалаева как соперника

Алекс Перейра ответил на вопрос о сложности Магомеда Анкалаева как соперника
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра отреагировал на вопрос о том, считает ли он российского бойца Магомеда Анкалаева своим самым сложным соперником.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Верю ли, что я он самый сложный оппонент? Я очень много тренировался перед этим боем. Да, Анкалаев — сильный грэпплер, но я много работал над этим аспектом», — сказал Перейра на пресс-конференции UFC 313.

В ночь с 8 на 9 марта мск с Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится вечер смешанных единоборств UFC 313. Главным событием мероприятия станет бой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Алексом Перейрой и претендентом Магомедом Анкалаевым.

Видео: Перейра показал ударную работу в неделю боя с Анкалаевым

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