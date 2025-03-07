Анкалаев: вижу, что все против меня. Мы покажем, что время Перейры закончилось

Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем бое бразильцем с Алексом Перейрой на турнире UFC 313.

«Вижу, что все против меня, говорят «Chama, Chama». Его время давно закончилось, мы покажем это в субботу ночью. После этого боя вы полюбите меня», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Поединок Анкалаева и Перейры возглавит кард турнира UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, США.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 выиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде у американца Халила Раунтри.

Анкалаев отработал граунд-энд-паунд перед боем с Перейрой