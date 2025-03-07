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Анкалаев: вижу, что все против меня. Мы покажем, что время Перейры закончилось

Анкалаев: вижу, что все против меня. Мы покажем, что время Перейры закончилось
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем бое бразильцем с Алексом Перейрой на турнире UFC 313.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Вижу, что все против меня, говорят «Chama, Chama». Его время давно закончилось, мы покажем это в субботу ночью. После этого боя вы полюбите меня», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Поединок Анкалаева и Перейры возглавит кард турнира UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, США.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 выиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде у американца Халила Раунтри.

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