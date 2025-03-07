Анкалаев: бою с Блаховичем все видели, кто победил, но сделали ничью

Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев высказался о ничьей в бою с Яном Блаховичем на турнире UFC 282 в 2022 году.

«Освистывание меня заряжает. Все против меня и я один. Будет очень жарко. Я не был обиженным на кого-то из бойцов. Могу злиться только на себя. В том бою с Блаховичем все видели, кто победил, но сделали ничью. Теперь второй шанс, второй бой за титул, тем более с чемпионом, которого долго оберегали в UFC. Этот чемпион должен сказать спасибо Дане Уайту за то, что его оберегали столько времени», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

На турнире UFC 313 Анкалаев встретится с бразильцем Алексом Перейрой.

Анкалаев и Физиев встретились перед UFC 313