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Анкалаев: бою с Блаховичем все видели, кто победил, но сделали ничью

Анкалаев: бою с Блаховичем все видели, кто победил, но сделали ничью
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев высказался о ничьей в бою с Яном Блаховичем на турнире UFC 282 в 2022 году.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Освистывание меня заряжает. Все против меня и я один. Будет очень жарко. Я не был обиженным на кого-то из бойцов. Могу злиться только на себя. В том бою с Блаховичем все видели, кто победил, но сделали ничью. Теперь второй шанс, второй бой за титул, тем более с чемпионом, которого долго оберегали в UFC. Этот чемпион должен сказать спасибо Дане Уайту за то, что его оберегали столько времени», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

На турнире UFC 313 Анкалаев встретится с бразильцем Алексом Перейрой.

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