Алекс Перейра отреагировал на вопрос о борьбе Магомеда Анкалаева перед боем на UFC 313

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра ответил на вопрос о том, как он планирует справиться с борцовскими навыками российского бойца Магомеда Анкалаева в титульном поеднике на UFC 313.

«Борьба Анкалаева? Знаете, все были не такими, как я, и я всегда побеждал их. Я не могу говорить слишком много на эту тему, давайте отложим это на субботу. У меня свои планы, у меня своя стратегия, но поверьте, мы со всем справимся», — сказал Перейра на пресс-конференции UFC 313.

В ночь с 8 на 9 марта мск с Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится вечер смешанных единоборств UFC 313. Главным событием мероприятия станет бой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.

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