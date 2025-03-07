Физиев: в прошлый раз я разбил себе лицо об руки Гэтжи, в моих планах изменить это

Известный боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев высказался о предстоящем реванше с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 313.

«Вчера у меня был день рождения. И это подарок для меня, спасибо, Джастин. Да, я принял этот бой, прилетел с другого конца мира. Бои с Гэтжи это всегда искры, всегда интересно.

В прошлый раз я разбил себе лицо об его руки. Принимал его джебы каждый раз. Сейчас в моих планах изменить это. Но очень сложно оставаться хладнокровным в бою», — сказал Физиев на пресс-конференции.

Напомним, первый бой Гэтжи и Физиева прошёл на турнире UFC 286 в марте 2023 года и завершился победой американца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

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