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Алекс Перейра и Магомед Анкалаев провели битву взглядов перед титульным боем на UFC 313

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев провели битву взглядов перед титульным боем на UFC 313
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В американском Лас-Вегасе прошла битва взглядов между российским бойцом Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, которые в ночь с 8 на 9 марта мск проведут поединок за чемпионский пояс UFC в полутяжёлом весе в рамках турнира UFC 313.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

Фото: Кадр из трансляции

В ночь с 8 на 9 марта мск с Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится вечер смешанных единоборств UFC 313. Главным событием мероприятия станет бой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Перейра — Анкалаев и других топовых поединков UFC 313.

Видео: Анкалаев и Физиев встретились перед UFC 313

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