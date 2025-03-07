Алекс Перейра и Магомед Анкалаев провели битву взглядов перед титульным боем на UFC 313

В американском Лас-Вегасе прошла битва взглядов между российским бойцом Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, которые в ночь с 8 на 9 марта мск проведут поединок за чемпионский пояс UFC в полутяжёлом весе в рамках турнира UFC 313.

Фото: Кадр из трансляции

В ночь с 8 на 9 марта мск с Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится вечер смешанных единоборств UFC 313. Главным событием мероприятия станет бой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Перейра — Анкалаев и других топовых поединков UFC 313.

Видео: Анкалаев и Физиев встретились перед UFC 313