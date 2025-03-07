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Физиев и Гэтжи провели стердаун перед реваншем на турнире UFC 313

Физиев и Гэтжи провели стердаун перед реваншем на турнире UFC 313
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Известный боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев, представляющий Азербайджан, и американец Джастин Гэтжи провели стердаун перед очным поединком.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Напомним, Физиев и Гэтжи сразятся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США). Спортивное мероприятие состоится в ночь с 8 на 9 марта мск. Для бойцов это будет реванш. Первый бой Гэтжи и Физиева прошёл на турнире UFC 286 в марте 2023 года и завершился победой американца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

Физиев вернулся в сентябре 2023 года и сразился с поляком Матеушем Гамротом, но вновь уступил, на этот раз досрочно из-за травмы колена.

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