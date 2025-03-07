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Перейра отреагировал на слова Уайта о месте в рейтинге P4P по итогам боя с Анкалаевым

Перейра отреагировал на слова Уайта о месте в рейтинге P4P по итогам боя с Анкалаевым
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Бразильский боец смешанных единоборств обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом дивизионе Алекс Перейра прокомментировал недавние слова президента промоушена Даны Уайты относительно рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Ранее Уайт заявил, что Перейра может стать лидером P4P, если победит россиянина Магомеда Анкалаева. Спортсмены сразятся на UFC 313 в ночь на 9 марта мск.

«Дана сказал, что я могу стать первым номером P4P? Я собираюсь драться, не думая о рекордах, не думая о статусе или о чём-то ещё. Я собираюсь драться так, будто это мой дебют в UFC», — сказал Перейра на пресс-конференции.

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