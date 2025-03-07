Анкалаев высказался о возможном незамедлительном реванше с Перейрой в случае победы

32-летний российский боец и первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев высказался о возможном незамедлительном реванше с действующим чемпионом полутяжёлого дивизиона Алексом Перейрой в случае победы на турнире UFC 313.

«Пока не думаем далеко, сосредоточены только на бое. А уже после можем подумать, кому давать реванш, с кем биться, кого вызвать», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Поединок Анкалаева и Перейры возглавит турнир UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Ти-Мобайл Арене».

Ранее Анкалаев заявил, что ему будет достаточно 50-60% того, что есть в его арсенале, для победы над действующим обладателем титула в полутяжёлом весе.