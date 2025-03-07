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Анкалаев высказался о возможном незамедлительном реванше с Перейрой в случае победы

Анкалаев высказался о возможном незамедлительном реванше с Перейрой в случае победы
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32-летний российский боец и первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев высказался о возможном незамедлительном реванше с действующим чемпионом полутяжёлого дивизиона Алексом Перейрой в случае победы на турнире UFC 313.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Пока не думаем далеко, сосредоточены только на бое. А уже после можем подумать, кому давать реванш, с кем биться, кого вызвать», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Поединок Анкалаева и Перейры возглавит турнир UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Ти-Мобайл Арене».

Ранее Анкалаев заявил, что ему будет достаточно 50-60% того, что есть в его арсенале, для победы над действующим обладателем титула в полутяжёлом весе.

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