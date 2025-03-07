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«Я в шоке». Физиев отреагировал на вопрос о фаворите в его бою с Гэтжи на UFC 313

«Я в шоке». Физиев отреагировал на вопрос о фаворите в его бою с Гэтжи на UFC 313
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Известный боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев, представляющий Азербайджан, отреагировал на мнение, согласно которому он является фаворитом в предстоящем поединке с американцем Джастином Гэтжи. Спортсмены сразятся на UFC 313 в ночь на 9 марта мск.

«Я в шоке, честно говоря. Я проиграл дважды, я после травмы, я давно не дрался, и я всё ещё фаворит. Но всё в порядке, я делаю всё, что в моих силах», – сказал Физиев на пресс-конференции.

Предстоящий поединок для Физиева и Гэтжи будет реваншем. Впервые они встречались в марте прошлого года. Победу тогда одержал американец.

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