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Гэтжи — о фаворите в бою с Физиевым: потому что я лёг спать в прошлом бою

Гэтжи — о фаворите в бою с Физиевым: потому что я лёг спать в прошлом бою
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Двукратный претендент на титул Джастин Гэтжи отреагировал на то, что известный боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев, представляющий Азербайджан, по мнению экспертов и фанатов, является фаворитом в предстоящем реванше двух спортсменов, который пройдёт на UFC 313 в ночь на 9 марта мск.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Рафаэль Физиев

«Думаю, это потому, что я лёг спать в своём прошлом бою», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.

14 апреля 2024 года Гэтжи встречался с Максом Холлоуэем и проиграл на последней секунде боя нокаутом.

Напомним, первый бой Гэтжи и Физиева прошёл на турнире UFC 286 в марте 2023 года и завершился победой американца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

7 марта состоится церемония официального взвешивания в преддверии турнира. В ночь на 8 марта пройдёт церемониальное взвешивание и финальные битвы взглядов бойцов.

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