Анкалаев: вернётся ли Перейра в шиномонтажку, если проиграет? Я постараюсь

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев выразил уверенность, что одержит победу в предстоящем поединке с бразильцем чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой. Они сразятся в ночь на 9 марта мск на турнире UFC 313.

«Вернётся ли Перейра в шиномонтажку, если я одержу доминирующую победу? Думаю, все мы понимаем, что у него нет никаких шансов, и мы это докажем. Вернётся ли он туда или останется в ММА, решать ему, но я постараюсь сделать так, чтобы он подумал об уходе», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

В общей сложности на счету Анкалаева сейчас 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе Перейры 12 побед при двух поражениях.

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