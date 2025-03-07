Анкалаев ответил, посвятит ли возможную победу на UFC 313 умершему Бувайсару Сайтиеву

32-летний российский боец и первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев ответил, посвятит ли свою победу в поединке с действующим чемпионом полутяжёлого дивизиона Алексом Перейрой легендарному борцу в вольном стиле Буайсару Сайтиеву, который скончался 2 марта в возрасте 49 лет.

«Посвящу ли победу Бувайсару Сайтиеву? Всевышний даёт жизнь и забирает. Бувайсар был легендой мирового спорта и борьбы. Думаю, мы посвятим ему эту победу и сделаем всё, чтобы забрать пояс», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Поединок Анкалаева и Перейры возглавит турнир UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Ти-Мобайл Арене».