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Анкалаев ответил, посвятит ли возможную победу на UFC 313 умершему Бувайсару Сайтиеву

Анкалаев ответил, посвятит ли возможную победу на UFC 313 умершему Бувайсару Сайтиеву
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32-летний российский боец и первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев ответил, посвятит ли свою победу в поединке с действующим чемпионом полутяжёлого дивизиона Алексом Перейрой легендарному борцу в вольном стиле Буайсару Сайтиеву, который скончался 2 марта в возрасте 49 лет.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Посвящу ли победу Бувайсару Сайтиеву? Всевышний даёт жизнь и забирает. Бувайсар был легендой мирового спорта и борьбы. Думаю, мы посвятим ему эту победу и сделаем всё, чтобы забрать пояс», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Поединок Анкалаева и Перейры возглавит турнир UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Ти-Мобайл Арене».

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