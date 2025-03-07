UFC 313: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 8 на 9 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313, в главном поединке которого встретятся действующий чемпион в полутяжёлом весе Алекс Перейра (Бразилия) и претендент из России Магомед Анкалаев. Спортивное мероприятие начнётся в 2:30 мск, а главный бой стартует не ранее 8:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира.

Основной кард:

Алекс Перейра — Магомед Анкалаев;

Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев;

Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес;

Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо;

Бобби Грин – Маурисио Руффи.

Предварительный кард:

Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев;

Брунно Феррейра – Армен Петросян;

Алекс Мороно – Карлос Леал Миранда;

Джошуа Ван – Рэи Цуруя;

Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл;

Джордан Сантос – Осман Диас;

Крис Гутьеррес — Джон Кастанеда.

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