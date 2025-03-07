UFC 313: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 8 на 9 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313, в главном поединке которого встретятся действующий чемпион в полутяжёлом весе Алекс Перейра (Бразилия) и претендент из России Магомед Анкалаев. Спортивное мероприятие начнётся в 2:30 мск, а главный бой стартует не ранее 8:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом турнира.
Основной кард:
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев;
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев;
Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес;
Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо;
Бобби Грин – Маурисио Руффи.
Предварительный кард:
Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев;
Брунно Феррейра – Армен Петросян;
Алекс Мороно – Карлос Леал Миранда;
Джошуа Ван – Рэи Цуруя;
Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл;
Джордан Сантос – Осман Диас;
Крис Гутьеррес — Джон Кастанеда.