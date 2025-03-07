Перейра — об Анкалаеве: он не отличается от других соперников. Я отличаюсь от остальных

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о своём сопернике на UFC 313 первом номере рейтинга UFC в полутяжёлом весе Магомеде Анкалаеве.

«Я не думаю, что он отличается от всех остальных, с кем я сталкивался, но я могу сказать одно — я отличаюсь от всех остальных», — сказал Перейра на пресс-конференции.

Поединок Анкалаева и Перейры возглавит турнир UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Ти-Мобайл Арене».

Ранее Магомед Анкалаев ответил, посвятит ли возможную победу на UFC 313 умершему легендарному борцу Бувайсару Сайтиеву.