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Перейра — об Анкалаеве: он не отличается от других соперников. Я отличаюсь от остальных

Перейра — об Анкалаеве: он не отличается от других соперников. Я отличаюсь от остальных
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о своём сопернике на UFC 313 первом номере рейтинга UFC в полутяжёлом весе Магомеде Анкалаеве.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Я не думаю, что он отличается от всех остальных, с кем я сталкивался, но я могу сказать одно — я отличаюсь от всех остальных», — сказал Перейра на пресс-конференции.

Поединок Анкалаева и Перейры возглавит турнир UFC 313, который пройдёт в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США, на «Ти-Мобайл Арене».

Ранее Магомед Анкалаев ответил, посвятит ли возможную победу на UFC 313 умершему легендарному борцу Бувайсару Сайтиеву.

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