Сауль Альварес — о поединке с Уильямом Скаллом: территория Канело — весь мир

Звёздный мексиканский боксёр и чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес высказался о своём поединке с кубинским атлетом Уильямом Скаллом, который пройдёт 3 мая в Эр-Рияде.

«Это будет тяжёлый поединок против боксёра со сложным кубинским стилем бокса. Я не задумываюсь о бое в сентябре и на 100% сконцентрирован на бое 3 мая. Боксировать в Эр-Рияде — это новое мероприятие для меня, но я готов боксировать где угодно, потому что территория Канело — это весь мир», — сказал Альварес на пресс-конференции.

Уильям Скалл в своём последнем бою одолел россиянина Владимира Шишкина единогласным решением судей. Это было 20 октября 2024 года. Всего на счету Скалла 23 победы и ни одного поражения.

Ранее Дмитрий Бивол ответил, с кем ему интереснее провести следующий бой — с Канело или с Дэвидом Бенавидесом.