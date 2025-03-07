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«Слушайте внимательно». Шауб указал на заблуждение об Анкалаеве перед его боем с Перейрой

«Слушайте внимательно». Шауб указал на заблуждение об Анкалаеве перед его боем с Перейрой
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Бывший боец UFC американец Брендан Шауб поделился мнением о предстоящем поединке за титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Бой пройдёт на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Не могу дождаться главного боя. С тех самых пор, как Алекс перешёл в полутяжёлый дивизион, все то и дело говорили одно и то же: «Пускай проведёт поединок с грэпплером. Грэпплер — его ахиллесова пята». А теперь слушайте меня внимательно. Да, Анкалаев из Дагестана. Мы знаем, что у дагестанцев отличная борьба. Но он не тренируется с командой Хабиба. Его база — не борьба, а самбо. И это очевидно. Анкалаев – ударник. Он и сам так считает. Так что это будет бой ударника с ударником», — сказал Шауб на своём канале в YouTube.

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